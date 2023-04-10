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З російського полону повернулися ще 100 українців: деталі

10 квітня 2023 16:56
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З російського полону повернулися ще 100 українців: деталі
Додому повернулися 100 українців з російського полону. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися ще 100 українців.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обмін полоненими

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими.  Повертаємо додому 100 наших людей — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці", — розповів Єрмак.

Він додав, що серед полонених є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Їм нададуть всю необхідну допомогу.

"Завдання Президента Володимира Зеленського — повернути всіх наших людей. Для нього це питання є ключовим і одним з пріоритетних. Такі дні, як сьогодні, можна охарактеризувати цитатою італійського проповідника Франциска Ассізького: "Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе", — підкреслив керівник Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що це був непростий обмін, однак наші — вдома і ми повернемо усіх.

Нагадаємо, останній обмін полоненими був 3 квітня. Тоді додому вдалося повернути 12 громадян. Серед них 10 військових та двоє цивільних.

Окрім того, 7 березня в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та чотири захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.

Також нещодавно Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими. 

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