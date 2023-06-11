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Из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников

11 июня 2023 19:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников
Освобождены украинские воины. Фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 11 июня, 95 украинских защитников вернулись домой из российского плена. В их числе воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Кого удалось вернуть

В списке 93 рядовых и сержантов и два офицера. Это пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие украинские воины находились в плену ранеными.

"Продолжаем выполнять задачу президента Украины Владимира Зеленского "вернуть всех". Я благодарен нашей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за работу 24/7. Она будет продолжаться до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец", — отметил Ермак.

Детали обмена

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, Украина вернула защитников, находившихся в плену в ПВК "Вагнер" и подразделения "Ахмат".

Также среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск личности". Это означает, что наше государство возвращает и тех Защитников и Защитниц, официально не подтвержденных Россией как пленные.

Кроме того, из неволи вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех.

"Среди возвращенных также четверо с тяжелыми ранениями. У одного есть существенная потеря веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней. Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели много месяцев" , — отметили в штабе.

Сколько украинцев уже смогли вернуть

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, уже удалось вернуть из российского плена 2525 украинцев и украинок.

Также он показал первые фото защитников по возвращении на родную землю.

"Они держат в руках сине-желтое знамя, обнимают знакомых, звонят близким... На эти фото радостно смотреть, но и одновременно несказанно больно", — добавил Лубинец.

Напомним, на территории Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины находится в плену более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.

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