З російського полону вдалося повернути ще 95 українських захисників

Звільнені українські воїни. Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні, 11 червня, 95 українських захисників повернулося додому з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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Кого вдалося повернути

У переліку 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато українських воїнів перебували в полоні пораненими.

"Продовжуємо виконувати задачу президента України Володимира Зеленського "повернути всіх". Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець", — зазначив Єрмак.

Деталі обміну

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула оборонців, які перебували в полоні у пвк "вагнер" та підрозділу "ахмат".

Також серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Це означає, що наша держава повертає і тих Захисників та Захисниць, які офіційно не були підтверджені Росією як полонені.

Крім того, з неволі повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх.

"Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців", — зазначили у штабі.

Скільки українців вже вдалося повернути

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, вже вдалося повернути з російського полону 2 525 українців і українок.

Також він показав перші фото захисників після повернення на рідну землю.

"Вони тримають у руках синьо-жовтий стяг, обіймають знайомих, телефонують близьким... На ці фото радісно дивитися, але й водночас невимовно боляче", — додав Лубінець.

Нагадаємо, на території Російської Федерації та на окупованих територіях України перебуває в російському полоні понад 100 українських жінок. Це як цивільні, так і військовослужбовиці ЗСУ.