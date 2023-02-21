Из Турции в Украину вернулась вторая группа спасателей

Украинцы помогали ликвидировать последствия землетрясений

Сегодня, 21 февраля, в Украину из Турции вернулась вторая группа спасателей. Больше недели украинцы вместе турецкими коллегами разыскивали людей под завалами.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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В сообщении говорится, что украинские спасатели вместе с турецкими коллегами более недели разыскивали людей под завалами и ликвидировали последствия природной катастрофы огромного масштаба.

Как известно, для проведения спасательных мероприятий ГСЧС Украины направила в Турцию 87 спасателей, 16 единиц специальной техники, два самолета и десять служебных собак, специально обученных поиску живых людей в завалах.

Землетрясения в Турции

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Оно стало одним из самых мощных за последние 80 лет.

В настоящее время число погибших из-за землетрясений в Турции составляет 40 672 человека, в то время как соседняя Сирия сообщила о более чем 5 800 погибших.

Стихийное бедствие повторилось уже 20 февраля, тогда Турцию всколыхнули сразу два землетрясения. Известно, что в провинции Хатай пострадали около 300 человек. Часть людей находятся в тяжелом состоянии.