Из Турции в Украину вернулась вторая группа спасателей

Из Турции вернулась вторая группа украинских спасателей
Сегодня, 21 февраля, в Украину из Турции вернулась вторая группа спасателей. Больше недели украинцы вместе турецкими коллегами разыскивали людей под завалами.
Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Подробности
В сообщении говорится, что украинские спасатели вместе с турецкими коллегами более недели разыскивали людей под завалами и ликвидировали последствия природной катастрофы огромного масштаба.
Как известно, для проведения спасательных мероприятий ГСЧС Украины направила в Турцию 87 спасателей, 16 единиц специальной техники, два самолета и десять служебных собак, специально обученных поиску живых людей в завалах.
Землетрясения в Турции
6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Оно стало одним из самых мощных за последние 80 лет.
В настоящее время число погибших из-за землетрясений в Турции составляет 40 672 человека, в то время как соседняя Сирия сообщила о более чем 5 800 погибших.
Стихийное бедствие повторилось уже 20 февраля, тогда Турцию всколыхнули сразу два землетрясения. Известно, что в провинции Хатай пострадали около 300 человек. Часть людей находятся в тяжелом состоянии.