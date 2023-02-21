З Туреччини в Україну повернулася друга група рятувальників

З Туреччини повернулася друга група українських рятувальників
Сьогодні, 21 лютого, до України з Туреччини повернулася друга група рятувальників. Понад тиждень українці разом турецькими колегами розшукували людей під завалами.
Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
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У повідомленні йдеться, що українські рятувальники разом з турецькими колегами понад тиждень розшукували людей під завалами та ліквідовували наслідки природної катастрофи величезного масштабу.
Як відомо, для проведення рятувальних заходів ДСНС України направила до Туреччини 87 рятувальників, 16 одиниць спеціальної техніки, два літаки та десять службових собак, спеціально навчених пошуку живих людей у завалах.
Землетруси в Туреччині
6 лютого у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8 бала. Він став одним з найпотужніших за останні 80 років.
Наразі кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих.
Стихійне лихо повторилося вже 20 лютого, тоді Туреччину сколихнули одразу два землетруси. Відомо, що у провінції Хатай, постраждали майже 300 людей. Частина людей перебувають у важкому стані.