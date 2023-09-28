По каким ценам Украина закупает еду для пленных россиян: подробности тендеров

Пленные солдаты ВС РФ обедают в украинском лагере для военнопленных. Фото: Meduza

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В сеть попали данные о закупке необходимых вещей для лагерей, в которых размещены военнопленные солдаты армии России, согласно соблюдению регалмента Женевской конвенции. Судя по опубликованным цифрам, россияне обходятся Украине в немалую сумму.

Об этом сообщает Telegraf.

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По данным Prozorro, администрация абора "Захід 1" за счёт государственного бюджета закупила 19 кг сала стоимостью 5132 грн. При том, что актуальная стоимость за 1 кг сала – 229 грн, тогда как здесь – 270 грн.

Тендер на сало. Источник: Prozorro

Аналогичная ситуация и с сыром: трижды в месяц закупают сыр "Украинский" — 49 кг по цене в 11 900 гривен. Еще больше тратят на колбасы и мясные продукты – чуть более 100 кг на общую сумму 15,5 тыс. грн.

Тендер на колбасу. Источник: Prozorro

Кормят пленных россиян еще и сладким, потому что кроме сахара к чаю, им закупают:

сгущенка — 91 банка объемом 440 граммов на 5700 гривен 4 и 22 сентября;

печенье, сладкие крекеры и вафли "Артек" - на 18 700 гривен, или 60 кг вафель и 37 пачек печенья и крекеров.

Тендер на сладкое. Источник: Prozorro

Тендер на сгущенное молоко. Источник: Prozorro

Обеспечиваются пленные оккупанты и предметами первой необходимости. В месяц им закупают 48 пар нижней на 6480 гривен и 60 пар носков на 1500 гривен. Еще на 3600 гривен им купили санитарно-гигиенических средств.

Не забывают и о курильщиках: в июле было закуплено 400 пачек сигарет на общую сумму 26,5 тыс. грн.

Тендер на сигареты. Источник: Prozorro

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день содержание одного пленного российского солдата стоит нашей стране в 3 тысячи гривен в месяц, тогда как минимальная пенсия составляет чуть более 2 тысяч гривен.

Напомним, что недавно впервые в Украину прибыла жена российского военнопленного, о чём рассказал журналист Владимир Золкин. А в районе Донецкой области украинские защитники взяли в плен бывшего российского депутата Алексея Третьякова.

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