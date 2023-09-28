По каким ценам Украина закупает еду для пленных россиян: подробности тендеров
В сеть попали данные о закупке необходимых вещей для лагерей, в которых размещены военнопленные солдаты армии России, согласно соблюдению регалмента Женевской конвенции. Судя по опубликованным цифрам, россияне обходятся Украине в немалую сумму.
Об этом сообщает Telegraf.
Цифры поражают
По данным Prozorro, администрация абора "Захід 1" за счёт государственного бюджета закупила 19 кг сала стоимостью 5132 грн. При том, что актуальная стоимость за 1 кг сала – 229 грн, тогда как здесь – 270 грн.
Аналогичная ситуация и с сыром: трижды в месяц закупают сыр "Украинский" — 49 кг по цене в 11 900 гривен. Еще больше тратят на колбасы и мясные продукты – чуть более 100 кг на общую сумму 15,5 тыс. грн.
Кормят пленных россиян еще и сладким, потому что кроме сахара к чаю, им закупают:
- сгущенка — 91 банка объемом 440 граммов на 5700 гривен 4 и 22 сентября;
- печенье, сладкие крекеры и вафли "Артек" - на 18 700 гривен, или 60 кг вафель и 37 пачек печенья и крекеров.
Обеспечиваются пленные оккупанты и предметами первой необходимости. В месяц им закупают 48 пар нижней на 6480 гривен и 60 пар носков на 1500 гривен. Еще на 3600 гривен им купили санитарно-гигиенических средств.
Не забывают и о курильщиках: в июле было закуплено 400 пачек сигарет на общую сумму 26,5 тыс. грн.
Отметим, что по состоянию на сегодняшний день содержание одного пленного российского солдата стоит нашей стране в 3 тысячи гривен в месяц, тогда как минимальная пенсия составляет чуть более 2 тысяч гривен.
Напомним, что недавно впервые в Украину прибыла жена российского военнопленного, о чём рассказал журналист Владимир Золкин. А в районе Донецкой области украинские защитники взяли в плен бывшего российского депутата Алексея Третьякова.