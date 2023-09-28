За якими цінами Україна закуповує їжу для полонених росіян: подробиці тендерів
В мережу потрапили дані про закупівлі необхідних речей для таборів, в яких розміщено військополонених солдатів армії Росії, згідно дотримання регалменту Женевської конвенції. Судячи з опублікованих цифр, росіяни обходяться Україні в чималу суму.
Про це повідомляє Telegraf.
Цифри вражають
За даними Prozorro, адімінстрація абору "Захід 1" за рахунок державного бюджету закупила 19 кг сала вартістю 5132 грн. При тому, що чинна вартість за 1 кг сала - 229 грн, тоді як тут — 270 грн.
Аналогічна ситуація і з сиром: тричі на місяць закуповують сир "Український" — 49 кг за ціною у 11 900 гривень. Ще більше витрачають на ковбаси та м’ясні продукти – трохи більше ніж 100 кг на загальну суму 15,5 тис. грн.
Годують полонених росіян ще й солодким, бо крім цукру до чаю, їм закуповують:
- згущене молоко — 91 банка обсягом 440 грамів на 5700 гривень 4 та 22 вересня ;
- печиво, солодкі крекери та вафлі "Артек" — на 18 700 гривень, або 60 кг вафель та 37 пачок печива та крекерів.
Забезпечуються полонені окупанти й предметами першої необхідності. На місяць їм закуповують 48 пар спідньої на 6480 гривень та 60 пар шкарпеток на 1500 гривень. Ще на 3600 гривень їм купили санітарно-гігієнічних засобів.
Не забувають і про курців: у липні було закуплено 400 пачок сигарет на загальну суму 26,5 тис. грн.
Відзначимо, що станом на сьогодні утримання одного полоненого російського солдата вартує нашій країні у 3 тисячі гривень на місяць, тоді як мінімальна пенсія становить трохи більше 2 тисяч гривень.
Нагадаємо, що нещодавно вперше до України прибула дружина російського військовополоненого, про що розповів журналіст Володимир Золкін. А в районі Донеччини українські захисники взяли в полон колишнього російського депутата Олексія Третьякова.