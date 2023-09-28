За якими цінами Україна закуповує їжу для полонених росіян: подробиці тендерів

Полонені солдати ЗС РФ обідають в українському таборі для військовополнених. Фото: Meduza

В мережу потрапили дані про закупівлі необхідних речей для таборів, в яких розміщено військополонених солдатів армії Росії, згідно дотримання регалменту Женевської конвенції. Судячи з опублікованих цифр, росіяни обходяться Україні в чималу суму.

Про це повідомляє Telegraf.

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Цифри вражають

За даними Prozorro, адімінстрація абору "Захід 1" за рахунок державного бюджету закупила 19 кг сала вартістю 5132 грн. При тому, що чинна вартість за 1 кг сала - 229 грн, тоді як тут — 270 грн.

Тендер на сало. Джерело: Prozorro

Аналогічна ситуація і з сиром: тричі на місяць закуповують сир "Український" — 49 кг за ціною у 11 900 гривень. Ще більше витрачають на ковбаси та м’ясні продукти – трохи більше ніж 100 кг на загальну суму 15,5 тис. грн.

Тендер на ковбасу. Джерело: Prozorro

Годують полонених росіян ще й солодким, бо крім цукру до чаю, їм закуповують:

згущене молоко — 91 банка обсягом 440 грамів на 5700 гривень 4 та 22 вересня ;

печиво, солодкі крекери та вафлі "Артек" — на 18 700 гривень, або 60 кг вафель та 37 пачок печива та крекерів.

Тендер на солодке. Джерело: Prozorro

Тендер на згущене молоко. Джерело: Prozorro

Забезпечуються полонені окупанти й предметами першої необхідності. На місяць їм закуповують 48 пар спідньої на 6480 гривень та 60 пар шкарпеток на 1500 гривень. Ще на 3600 гривень їм купили санітарно-гігієнічних засобів.

Не забувають і про курців: у липні було закуплено 400 пачок сигарет на загальну суму 26,5 тис. грн.

Тендер на сигарети. Джерело: Prozorro

Відзначимо, що станом на сьогодні утримання одного полоненого російського солдата вартує нашій країні у 3 тисячі гривень на місяць, тоді як мінімальна пенсія становить трохи більше 2 тисяч гривень.

Нагадаємо, що нещодавно вперше до України прибула дружина російського військовополоненого, про що розповів журналіст Володимир Золкін. А в районі Донеччини українські захисники взяли в полон колишнього російського депутата Олексія Третьякова.