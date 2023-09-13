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За границей отказываются признавать украинские дипломы: Гришина назвала причину. Эксклюзив

13 сентября 2023 06:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
За рубежом не признают украинские дипломы: в чем проблема
Народный депутат Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Полномасштабная война стала вызовом для украинских вузов. И проблема наличия укрытий влечет за собой не только вопросы безопасности студентов, но и признание украинских дипломов.

Почему некоторые страны отказываются признавать украинские дипломы о высшем образовании, эксклюзивно для Новоини.LIVE рассказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина.

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"В связи с войной мы потеряли значительное количество иностранных студентов. А те, которые остались учиться там, где только онлайн-обучение, имеют реальную проблему — некоторые страны отказываются признавать наши дипломы именно по причине онлайн-обучения. Есть такие специальности, по которым учиться онлайн невозможно, например медики", — сказала Гришина.

Она подчеркнула, что ректорам нужно уделять внимание вопросу укрытий, ведь Украина теряет иностранных студентов.

"Во-первых, иностранные студенты платят здесь средства. Потом они являются амбассадорами Украины во всем мире, это очень важно", — добавила Гришина.

Напомним, по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.

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