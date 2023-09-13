Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow За кордоном відмовляються визнавати українські дипломи: Гришина назвала причину. Ексклюзив arrow

За кордоном відмовляються визнавати українські дипломи: Гришина назвала причину. Ексклюзив

13 вересня 2023 06:20
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
За кордоном не визнають українські дипломи: в чому проблема
Народна депутатка Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Повномасштабна війна стала викликом для українських вишів. І проблема наявності укриттів тягне за собою не лише питання безпеки студентів, а і визнання українських дипломів. 

Чому деякі країни відмовляються визнавати українські дипломи про вищу освіту, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань освіти та науки Юлія Гришина. 

Читайте також:

"У зв'язку з війною ми втратили значну кількість іноземних студентів. А ті, які залишилися вчитися там, де лише онлайн-навчання, то мають реальну проблему деякі країни відмовляються визнавати наші дипломи саме з причини онлайн-навчання. Є такі спеціальності, за якими навчатися онлайн неможливо, наприклад медики", — сказала Гришина.

Вона наголосила, що ректорам треба приділяти увагу питанню укриттів, адже Україна втрачає іноземних студентів. 

"По-перше, іноземні студенти сплачують тут кошти. Потім вони є амбасадорами України в усьому світі, це дуже важливо", — додала Гришина. 

Нагадаємо, за законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз