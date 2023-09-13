За кордоном не визнають українські дипломи: в чому проблема

Народна депутатка Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна стала викликом для українських вишів. І проблема наявності укриттів тягне за собою не лише питання безпеки студентів, а і визнання українських дипломів.

Чому деякі країни відмовляються визнавати українські дипломи про вищу освіту, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань освіти та науки Юлія Гришина.

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"У зв'язку з війною ми втратили значну кількість іноземних студентів. А ті, які залишилися вчитися там, де лише онлайн-навчання, то мають реальну проблему — деякі країни відмовляються визнавати наші дипломи саме з причини онлайн-навчання. Є такі спеціальності, за якими навчатися онлайн неможливо, наприклад медики", — сказала Гришина.

Вона наголосила, що ректорам треба приділяти увагу питанню укриттів, адже Україна втрачає іноземних студентів.

"По-перше, іноземні студенти сплачують тут кошти. Потім вони є амбасадорами України в усьому світі, це дуже важливо", — додала Гришина.

Нагадаємо, за законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.