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​За полгода в мире резко возрос интерес к сексуальной эксплуатации украинских беженцев

27 марта 2023 14:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинских беженок пытаются вовлечь в секс-бизнес
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Европе украинских женщин и девушек пытаются вовлечь в сексуальную эксплуатацию. Также в мире вырос интерес к взрослому контенту, где якобы показаны беженцы из Украины.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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За последние полгода в Европе были зафиксированы попытки вовлечь украинских женщин и девушек, выехавших из Украины из-за войны, в сферу сексуального бизнеса.

Речь идет, в частности, об увеличении предложений в чатах украинских беженцев, а также об увеличении масштабов онлайн-рекламы на секс-услуги, якобы предоставляемых беженцами из Украины.

"Высокий спрос мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль", — отметил спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи.

Взрослый контент с украинскими беженцами

Кроме того, за последние шесть месяцев резко вырос интерес к соответствующему взрослому контенту.

Так, зафиксировано увеличение количества просмотров видеороликов, на которых, как утверждается, изображены украинские беженцы.

Напомним, что в начале года в странах Европы находилось почти 8 млн украинских беженцев. Больше всего беженцев из Украины приняла Польша.

Фото: Минфин

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