За полгода в мире резко возрос интерес к сексуальной эксплуатации украинских беженцев
В Европе украинских женщин и девушек пытаются вовлечь в сексуальную эксплуатацию. Также в мире вырос интерес к взрослому контенту, где якобы показаны беженцы из Украины.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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Сексуальная эксплуатация украинок
За последние полгода в Европе были зафиксированы попытки вовлечь украинских женщин и девушек, выехавших из Украины из-за войны, в сферу сексуального бизнеса.
Речь идет, в частности, об увеличении предложений в чатах украинских беженцев, а также об увеличении масштабов онлайн-рекламы на секс-услуги, якобы предоставляемых беженцами из Украины.
"Высокий спрос мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль", — отметил спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи.
Взрослый контент с украинскими беженцами
Кроме того, за последние шесть месяцев резко вырос интерес к соответствующему взрослому контенту.
Так, зафиксировано увеличение количества просмотров видеороликов, на которых, как утверждается, изображены украинские беженцы.
Напомним, что в начале года в странах Европы находилось почти 8 млн украинских беженцев. Больше всего беженцев из Украины приняла Польша.
Фото: Минфин