За пів року у світі різко зріс інтерес до сексуальної експлуатації українських біженців
У Європі українських жінок і дівчат намагаються втягти до сексуальної експлуатації. Також у світі зріс інтерес до дорослого контенту, де нібито показані біженці з України.
Про це повідомляє видання The Guardian.
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Сексуальна експлуатація українок
За останні пів року у Європі були зафіксовані спроби втягнути українських жінок та дівчат, які виїхали з України через війну, до сфери сексуального бізнесу.
Йдеться, зокрема, про збільшення пропозицій у чатах українських біженців, а також про збільшення масштабів онлайн-реклами на секс-послуги, які нібито надаються біженками з України.
"Високий попит чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток", — зазначив спецпредставник ОБСЄ Валіант Річі.
Дорослий контент з українськими біженцями
Крім того, за останні шість місяців різко виріс інтерес до відповідного дорослого контенту.
Так, зафіксовано збільшення кількості переглядів відеороликів, на яких, як стверджується, зображені українські біженці.
Нагадаємо, що на початку року у країнах Європи перебували майже 8 млн українських біженців. Найбільше біженців з України наразі прийняла Польща.
Фото: Мінфін