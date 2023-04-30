За неделю на сезонные работы в Польшу выехало больше украинцев, чем в прошлом году
Через неделю после Пасхи из Украины в Польшу выехали 192 тысячи украинцев. Аналитики связывают это не с бегством от войны, а с традиционной сезонной трудовой миграцией.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Украинская миграция в Польшу
В течение недели после Пасхи количество въехавших на территорию Польши граждан Украины возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если в 2022 году из Украины в Польшу отправились 148,9 тыс. украинцев, то в этом году — 192 тыс. человек.
Причина увеличения пограничного трафика
Причиной такого увеличения количества людей на границе называют сезонные работы в Польше.
"Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились - люди едут для того, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных показателей", — говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут воспользоваться до конца мая текущего года.