За тиждень на сезонні роботи до Польщі виїхало більше українців, ніж торік

Українські заробітчани їдуть до Польщі. Фото: “Радіо Свобода”/Галина Терещук

За тиждень після Великодня з України до Польщі виїхали 192 тисячі українців. Аналітики пов’язують це не з втечею від війни, а із традиційною сезонною трудовою міграцією.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Протягом тижня після Великодня кількість громадян України, які в’їхали на територію Польщі, зросла порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Якщо 2022-го року з України в Польщу відправилися 148,9 тис.українців, то цього року — 192 тис. осіб.

Причина збільшення прикордонного трафіку

Причиною такого збільшення кількості людей на кордоні називають сезонні роботи у Польщі.

"Якщо торік до Польщі їхали переважно з міркувань безпеки, то зараз причини змінилися – люди їдуть для того, аби заробити гроші та повернутися в Україну. Восени цього року кількість запитів на роботу досягла довоєнних показників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні у Польщі для громадян України продовжили безоплатний проїзд потягом, який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці зможуть користуватися до кінця травня поточного року.