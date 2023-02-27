Специальная партия соли из оккупированного Соледара — за неделю украинцы собрали почти 14 миллионов на ВСУ

За неделю украинцы раскупили более 30 тысяч пачек "Артемсоли" и собрали 14 млн грн для ВСУ
Украинцы раскупили более 30 тысяч спецпачек "Артемсоли" за первую неделю. Благодаря этому собрали почти 14 миллионов гривен на дроны-камикадзе для ВСУ.
Об этом сообщила платформа United24 в Telegram.
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Куда пойдут деньги
Деньги должны потратить на дроны для украинских разведчиков. Также сообщается, что в магазинах Сильпо и Rozetka осталось еще 70 тысяч пачек соли из оккупированного Соледара.
Что известно о спецпроекте
Платформа United24 и "Артемсоль" выпустили спецпартию соли из оккупированного Соледара. 100 тысяч фирменных пачек с иллюстрациями "Мощь. Украинская каменная" появились в магазинах "Сільпо" и на Rozetka.
Одна пачка стоит 500 грн, из которых 465 гривен пойдут на дроны-камикадзе для Главного управления разведки (ГУР).
Командир спецподразделения "Крылья" ГУР объяснил, что дрон-камикадзе FPV (First Person View) сегодня стал революционным боевым оружием. Он употребляется практически как снайперское вооружение, дальностью до 8 км.
На ней установлены камеры и современные средства связи, позволяющие оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, оставаясь на безопасном расстоянии.
Благодаря этой специальной партии ARTEMSIL можно полностью вооружить ударную группу для защиты страны.
Напомним, Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали".