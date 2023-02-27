Специальная партия соли из оккупированного Соледара — за неделю украинцы собрали почти 14 миллионов на ВСУ

Спецпачки "Артемсоль"

Украинцы раскупили более 30 тысяч спецпачек "Артемсоли" за первую неделю. Благодаря этому собрали почти 14 миллионов гривен на дроны-камикадзе для ВСУ.

Об этом сообщила платформа United24 в Telegram.

Куда пойдут деньги

Деньги должны потратить на дроны для украинских разведчиков. Также сообщается, что в магазинах Сильпо и Rozetka осталось еще 70 тысяч пачек соли из оккупированного Соледара.

Что известно о спецпроекте

Платформа United24 и "Артемсоль" выпустили спецпартию соли из оккупированного Соледара. 100 тысяч фирменных пачек с иллюстрациями "Мощь. Украинская каменная" появились в магазинах "Сільпо" и на Rozetka.

Одна пачка стоит 500 грн, из которых 465 гривен пойдут на дроны-камикадзе для Главного управления разведки (ГУР).

Командир спецподразделения "Крылья" ГУР объяснил, что дрон-камикадзе FPV (First Person View) сегодня стал революционным боевым оружием. Он употребляется практически как снайперское вооружение, дальностью до 8 км.

На ней установлены камеры и современные средства связи, позволяющие оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, оставаясь на безопасном расстоянии.

Благодаря этой специальной партии ARTEMSIL можно полностью вооружить ударную группу для защиты страны.

Напомним, Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали".