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За тиждень українці розкупили понад 30 тисяч пачок "Артемсолі" й зібрали 14 млн грн для ЗСУ

27 лютого 2023 14:55
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Спец партія солі з окупованого Соледара — за тиждень українці зібрали майже 14 мільйонів на ЗСУ
Спецпачки "Артемсіль"
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Українці розкупили понад 30 тисяч спецпачок "Артемсолі" за перший тиждень. Завдяки цьому зібрали майже 14 мільйонів гривень на дрони-камікадзе для ЗСУ.

Про це повідомила платформа United24 у Telegram.

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Гроші мають витратити на дрони для українських розвідників. Також повідомляється, що в магазинах "Сільпо" та Rozetka залишилося ще 70 тисяч пачок солі з окупованого Соледара.

Що відомо про спецпроєкт

Платформа United24 і "Артемсіль" випустили спецпартію солі з окупованого Соледара. 100 тисяч фірмових пачок з ілюстраціями "Міць. Українська кам’яна" з’явилися в магазинах "Сільпо" та на Rozetka.

Одна пачка коштує 500 грн, з яких 465 гривень підуть на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки (ГУР).

Командир спецпідрозділу "Крила" ГУР пояснив, що дрон-камікадзе FPV (First Person View) сьогодні став революційною бойовою зброєю. Він використовується буквально як снайперське озброєння, дальністю до 8 кілометрів. 

На ній встановлені камери та сучасні засоби зв’язку, які дозволяють оператору керувати літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись водночас на безпечній відстані. 

Завдяки цій спеціальній партії ARTEMSIL можливо повністю озброїти ударну групу, щоби захистити країну.

Нагадаємо, Папа Римський отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі".

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