Спец партія солі з окупованого Соледара — за тиждень українці зібрали майже 14 мільйонів на ЗСУ

За тиждень українці розкупили понад 30 тисяч пачок "Артемсолі" й зібрали 14 млн грн для ЗСУ
Українці розкупили понад 30 тисяч спецпачок "Артемсолі" за перший тиждень. Завдяки цьому зібрали майже 14 мільйонів гривень на дрони-камікадзе для ЗСУ.
Про це повідомила платформа United24 у Telegram.
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Куди підуть кошти
Гроші мають витратити на дрони для українських розвідників. Також повідомляється, що в магазинах "Сільпо" та Rozetka залишилося ще 70 тисяч пачок солі з окупованого Соледара.
Що відомо про спецпроєкт
Платформа United24 і "Артемсіль" випустили спецпартію солі з окупованого Соледара. 100 тисяч фірмових пачок з ілюстраціями "Міць. Українська кам’яна" з’явилися в магазинах "Сільпо" та на Rozetka.
Одна пачка коштує 500 грн, з яких 465 гривень підуть на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки (ГУР).
Командир спецпідрозділу "Крила" ГУР пояснив, що дрон-камікадзе FPV (First Person View) сьогодні став революційною бойовою зброєю. Він використовується буквально як снайперське озброєння, дальністю до 8 кілометрів.
На ній встановлені камери та сучасні засоби зв’язку, які дозволяють оператору керувати літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись водночас на безпечній відстані.
Завдяки цій спеціальній партії ARTEMSIL можливо повністю озброїти ударну групу, щоби захистити країну.
Нагадаємо, Папа Римський отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі".