За покушением на Царева стоят украинские спецслужбы, — источники в СБУ

Предатель Олег Царев. Фото: УНИАН

В пятницу, 27 октября, стало известно о том, что в Ялте на предателя Олега Царева совершили покушение. Вероятно, это спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ.

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Покушение на Царева — спецоперация СБУ

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — рассказал источник.

По словам собеседника, Царев находится в критическом состоянии.

Что известно о покушении на предателя

Напомним, утром 27 октября в сети распространялась информация, что предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.

Также мы писали, что ночью в дом Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады.

Добавим, что Олега Царева, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.