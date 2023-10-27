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За замахом на Царьова стоять українські спецслужби, — джерела в СБУ

27 жовтня 2023 21:14
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Козюк Тетяна
редактор
За замахом на Царьова стоять українські спецслужби, — джерела в СБУ
Зрадник Олег Царьов. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 27 жовтня, стало відомо про те, що у Ялті на зрадника Олега Царьова здійснили замах. Ймовірно, це спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в СБУ.

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"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руского міра", а людина, яка особисто приїхала разом із російськими танками захоплювати Київ", — розповіло джерело. 

Наразі, за словами співрозмовника, Царьов перебуває у критичному стані.

Що відомо про замах на зрадника

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у мережі поширювалася інформація, нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Також ми писали, що протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади. 

Додамо, Олега Царьова, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова. 

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