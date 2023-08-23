Могут ли запретить выезд мужчин за границу: ответ депутата

Пересечение границы. Фото: depositphotos

Если Украина хочет быть частью ЕС, НАТО и демократического общества, то запрещать выезд мужчин на три года после окончания войны является нонсенсом.

Страна должна жить по правилам демократических обществ. А они не предусматривают ограничения в передвижениях людей.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"Мы не северная Корея, не РФ и другие диктаторские страны. Сейчас запрет на выезд мужчин — вынужденный шаг из-за войны. Когда она закончится, каждый имеет право выбирать, где и как ему жить. Надеюсь, что украинцы останутся здесь и вернутся. У нас очень много работы по восстановлению страны", — уточнил депутат.

Напомним, после раскрытия информации о роскошных командировках нардепов на заморские курорты власти Украины заблокировали выезд для депутатов и государственных служащих.

Источники в Офисе Президента подтвердили, что сейчас все выездные документы депутатов и чиновников будут тщательно рассматриваться.