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Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: депутат пояснив

23 серпня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Чи можуть заборонити виїзд чоловіків за кордон: відповідь депутата
Перетин кордону. Фото: depositphotos
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Якщо Україна хоче бути частиною ЄС, НАТО та демократичного суспільства, то забороняти виїзд чоловіків на 3 роки після закінчення війни є нонсенсом.

Країна має жити за правилами демократичних суспільств. А вони не передбачають обмеження у пересуваннях людей.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Ми не північна Корея, не РФ та інші диктаторські країни. Зараз заборона на виїзд чоловіків — вимушений крок через війну. Коли вона закінчиться, кожен має право обирати, де і як йому жити. Сподіваюсь, що українці залишаться тут і повернуться. У нас дуже багато роботи з відновлення країни", — уточнив депутат.

Нагадаємо, після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців.

Джерела в Офісі Президента підтвердили, що зараз усі виїзні документи депутатів та чиновників ретельно розглядатимуться.
 

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