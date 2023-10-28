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"Запретить русскоязычных — это почти ХАМАС", —Арестович о "давлении" на таксиста

28 октября 2023 08:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
"Запретить русскоязычных — это почти ХАМАС", —Арестович о "давлении" на таксиста
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: Delfi
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович в резкой форме осудил "давление" общества на киевского таксиста. Последний отказался говорить с пассажирками на украинском. 

Об этом пишет Страна.

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Реакция Арестовича на давление

"Эти крысы… крысомовные, которые гоняют таксиста, более лицемерных уеб*нов представить невозможно. Это "орбавщина", после нее будет "хамасовщина". Запретить русскоязычных — это почти ХАМАС", — сказал он.

Арестович также заявил, что все заявления о "языке агрессора" являются нарушением 10 и 24 статей Конституции Украины.

Что произошло

Как известно, на днях в Киеве пассажирка такси обратилась к водителю с просьбой общаться с ним на государственном языке. В ответ таксист назвал ее больной и отказался довезти до места назначения.

В то же время, на инцидент отреагировал Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень. Чиновник отметил, что обратился в правоохранительные органы и службу такси, чтобы установить личность мужчины. Его могут привлечь к ответственности — возможна уплата штрафа за нарушение языкового закона. Размер штрафа – от 3400 до 5100 грн.

Напомним, что бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, когда закончится война. По его словам, она "висит" на свободе одного человека. Речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.

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