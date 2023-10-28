"Заборонити російськомовних — це майже ХАМАС", — Арестович про "тиск" на таксиста

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: Delfi

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович у різкій формі засудив "тиск" суспільства на київського таксиста. Останній відмовився говорити з пасажирками українською.

Про це пише Страна.

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"Ці щури… щуромовні, які ганяють таксиста, більш лицемірних уєб*нів уявити неможливо. Це "орбавщина", після неї буде "хамасівщина". Заборонити російськомовних – це майже ХАМАС", — сказав він.

Арестович також заявив, що всі заяви про "мову агресора" є порушенням 10 та 24 статей Конституції України.

Що сталося

Як відомо, днями у Києві пасажирка таксі звернулася до водія з проханням спілкуватися з нею державною мовою. У відповідь таксист назвав її хворою та відмовився довезти до місця призначення.

Водночас на інцидент відреагував Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь. Посадовець зазначив, що звернувся до правоохоронних органів і служби таксі, щоб встановити особу чоловіка. Його можуть притягнути до відповідальності — можлива сплата штрафу за порушення мовного закону. Розмір штрафу — від 3400 до 5100 грн.

Нагадаємо, що колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна. За його словами, вона "висить" на волі однієї людини. Йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.