Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow "Заборонити російськомовних — це майже ХАМАС", — Арестович про "тиск" на таксиста arrow

"Заборонити російськомовних — це майже ХАМАС", — Арестович про "тиск" на таксиста

28 жовтня 2023 08:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Заборонити російськомовних — це майже ХАМАС", — Арестович про "тиск" на таксиста
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: Delfi
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович у різкій формі засудив "тиск" суспільства на київського таксиста. Останній відмовився говорити з пасажирками українською.

Про це пише Страна.

Читайте також:

 

Реакція Арестовича на тиск

"Ці щури… щуромовні, які ганяють таксиста, більш лицемірних уєб*нів уявити неможливо. Це "орбавщина", після неї буде "хамасівщина". Заборонити російськомовних – це майже ХАМАС", — сказав він.

Арестович також заявив, що всі заяви про "мову агресора" є порушенням 10 та 24 статей Конституції України.

Що сталося

Як відомо, днями у Києві пасажирка таксі звернулася до водія з проханням спілкуватися з нею державною мовою. У відповідь таксист назвав її хворою та відмовився довезти до місця призначення. 

Водночас на інцидент відреагував Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь. Посадовець зазначив, що звернувся до правоохоронних органів і служби таксі, щоб встановити особу чоловіка. Його можуть притягнути до відповідальності — можлива сплата штрафу за порушення мовного закону. Розмір штрафу — від 3400 до 5100 грн.

Нагадаємо, що колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна. За його словами, вона "висить" на волі однієї людини. Йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:00 Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті

Актуальне по темі