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"Запретить выезд мужчинам после победы": в сети вспыхнул скандал

6 августа 2023 14:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В сети вспыхнул скандал из-за запрета выезда мужчинам заграницу после войны
Пересечение границы. Фото: ГНСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на 3 года после того, как Украина победит в войне. В сети вспыхнул скандал из-за такой инициативы.

Соответствующее сообщение и предложение обнародовал Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

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Что говорит Денисенко

По словам Денисенко, такая инициатива позволит сберечь Украину как нацию. Он утверждает, что запрет на выезд мужчинам заграницу нужно ввести минимум на три года.

"Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 — это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению — лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению", — написал Денисенко.

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Сообщение Денисенко. Фото: скриншот

Реакция украинцев

Большинство украинцев подвергли критике инициативу, называя ее "рабством" и считая, что это "вернет" Украину обратно в СССР.

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Реакция украинцев. Фото: скриншот

Некоторые пользователи отмечают, что вводить такие запреты — плохая идея. Наоборот, нужно мотивировать оставаться в Украине.

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Реакция украинцев. Фото: скриншот

Напомним, сын народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Копанчук, 22-летний Дмитрий Копанчук, уехал за границу и не вернулся. В 2020 году он стал депутатом городского совета от этой же партии в городе Рудки Львовской области.

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