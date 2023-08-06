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"Заборонити виїзд чоловікам після перемоги": у мережі спалахнув скандал

6 серпня 2023 14:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У мережі спалахнув скандал через заборону виїзду чоловікам закордон після війни
Перетин кордону. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу. 

Відповідний допис та пропозицію оприлюднив Вадим Денисенко на своїй сторінці в Facebook. 

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Що каже Денисенко

За словами Денисенка, така ініціатива дозволить зберегти Україну як націю. Він стверджує, що заборону на виїзд чоловікам за кордон потрібно ввести щонайменше на три роки. 

"Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 — це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню — лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль", — написав Денисенко. 

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Допис Денисенка. Фото: скриншот

Реакція українців

Більшість українців розкритикували ініціативу, називаючи її "рабством" та вважаючи, що це "поверне" Україну назад в СРСР. 

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Реакція українців. Фото: скриншот

Дехто з користувачів зазначає, що вводити такі заборони — погана ідея. Навпаки потрібно мотивувати залишатись в Україні. 

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Реакція українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, син народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Копанчук, 22-річний Дмитро Копанчук, виїхав за кордон та не повернувся. У 2020 році він став депутатом міської ради від цієї ж партії в місті Рудки на Львівщині. 

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