"Забудьте, что нас было 52 млн": в Институте демографии рассказали о населении Украины в 2033 году

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук спрогнозировали население Украины через 10 лет. По оптимистическому прогнозу, в 2033 году в стране будет проживать около 35 млн человек.

Об этом во время круглого стола в "Укринформе" заявила директор института Элла Либанова.

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"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По самому оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет. Давайте из этого исходить", — сказала Либанова.

По ее словам, в последнее время количество украинцев, которые за границей либо приобретают статус беженца, либо получают временную защиту, растет медленнее, чем в прошлом году. Либанова подчеркнула, что есть другая негативная тенденция. Речь идет о переезде украинцев, которые из-за войны выехали в Польшу, в другие страны.

"Они едут дальше — в Германию, в Чехию, в Нидерланды, в разные страны, но едут дальше. Опыт, который мы имеем, говорит о том, что чем больше расстояние между Украиной и той страной, где находятся наши люди, тем меньше вероятность того, что они вернутся", — отметила Либанова.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук сказала, что Украина должна мотивировать граждан возвращаться в страну.

"Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную. Нет ничего плохого в том, что люди поработают в другом месте, — трудовая миграция является частью глобализации. Но пусть возвращаются. Это очень важная задача, которую мы должны осознать и ставить перед собой как государство", — добавила Либанова.

Напомним, в Киевской школе экономики прогнозируют, что к 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения. Нас может быть всего 32 миллиона.

Также мы писали, что в Украине в течение шести месяцев 2023 родилось 96 тысяч 755 детей. Такой показатель на 28% меньше, если сравнивать с таким же периодом за 2021 год, тогда родилось 135 тысяч 79 детей.