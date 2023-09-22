"Забудьте, що нас було 52 млн": в Інституті демографії розповіли про населення України в 2033 році

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук спрогнозували населення України через 10 років. За оптимістичним прогнозом, у 2033 році в країні проживатиме приблизно 35 млн осіб.

Про це під час круглого столу в "Укрінформі" заявила директорка інституту Елла Лібанова.

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Населення України

"Давайте забудемо про те, що в нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку — повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн — скорочення населення України все одно буде. Давайте із цього виходити", — сказала Лібанова.

За її словами, останнім часом кількість українців, які за кордоном або набувають статусу біженця, або дістають тимчасовий захист, зростає повільніше, ніж минулого року. Лібанова наголосила, що є інша негативна тенденція. Йдеться про переїзд українців, які через війну виїхали в Польщу, до інших країн.

"Вони їдуть далі — до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі. Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більшою є відстань між Україною і тією країною, де перебувають наші люди, тим меншою є ймовірність того, що вони повернуться", — зазначила Лібанова.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук сказала, що Україна має мотивувати громадян повертатися у країну.

"Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати й мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції у стаціонарну. Немає нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде, — трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою як держава", — додала Лібанова.

Нагадаємо, у Київській школі економіки прогнозують, що до 2030 року Україну очікує значне скорочення населення. Нас може бути лише 32 мільйони.

Також ми писали, що в Україні протягом шести місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей. Такий показник є на 28% меншим, якщо порівнювати з таким самим періодом за 2021 рік, тоді народилося 135 тисяч 79 дітей.