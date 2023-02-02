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Захватчики заставляют водителей оккупированной Донецкой области получать удостоверение рф, — Генштаб

2 февраля 2023 07:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Оккупанты нашли еще один способ незаконной паспортизации, — Генштаб
Без паспорта рф это невозможно сделать
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупанты продолжают незаконную паспортизацию на захваченных территориях. Враг заставляет людей менять водительские удостоверения, впрочем, автовладельцы могут это сделать только при наличии паспорта россии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Незаконная паспортизация

Россияне находят все новые способы насильственно насадить свое гражданство жителям оккупированных территорий Украины. В частности, в Донецкой области оккупанты заставляют автовладельцев получить водительские удостоверения российского образца, а без паспорта рф это невозможно.

"В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина российской федерации невозможно", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты уже и установили сроки для транспортных предприятий. В частности, работники которых должны получить эти водительские удостоверения и с тем паспорта рф уже до первого мая. Зато те, кто откажется это делать, будут уволены.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты перестали выплачивать пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил российский паспорт. Причем, как заметил Андрющенко, в самом Мариуполе паспорта рф не выдают, а процедура его получения занимает около двух месяцев.

Пока же в оккупированном Мариуполе около 63 тысяч пенсионеров.

Также известно, что оккупанты незаконно паспортизируют и депортированных украинцев. Как известно, без наличия паспорта россии депортированные не будут получать никаких выплат или услуг.

В Центре национального сопротивления отмечают, что враг делает это для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в южных республиках рф.

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