Оккупанты нашли еще один способ незаконной паспортизации, — Генштаб

Захватчики заставляют водителей оккупированной Донецкой области получать удостоверение рф, — Генштаб
Российские оккупанты продолжают незаконную паспортизацию на захваченных территориях. Враг заставляет людей менять водительские удостоверения, впрочем, автовладельцы могут это сделать только при наличии паспорта россии.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Незаконная паспортизация
Россияне находят все новые способы насильственно насадить свое гражданство жителям оккупированных территорий Украины. В частности, в Донецкой области оккупанты заставляют автовладельцев получить водительские удостоверения российского образца, а без паспорта рф это невозможно.
"В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина российской федерации невозможно", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты уже и установили сроки для транспортных предприятий. В частности, работники которых должны получить эти водительские удостоверения и с тем паспорта рф уже до первого мая. Зато те, кто откажется это делать, будут уволены.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты перестали выплачивать пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил российский паспорт. Причем, как заметил Андрющенко, в самом Мариуполе паспорта рф не выдают, а процедура его получения занимает около двух месяцев.
Пока же в оккупированном Мариуполе около 63 тысяч пенсионеров.
Также известно, что оккупанты незаконно паспортизируют и депортированных украинцев. Как известно, без наличия паспорта россии депортированные не будут получать никаких выплат или услуг.
В Центре национального сопротивления отмечают, что враг делает это для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в южных республиках рф.