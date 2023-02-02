Окупанти знайшли ще один спосіб незаконної паспортизації, — Генштаб

Загарбники змушують водіїв окупованої Донеччини отримувати посвідчення рф, — Генштаб
Російські окупанти продовжують незаконну паспортизацію на захоплених територіях. Загарбники змушують людей міняти водійські посвідчення, втім автовласники можуть це зробити лише за наявності паспорта рф.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Незаконна паспортизація
Росіяни знаходять все нові способи насильно насадити своє громадянство жителям окупованих територій України. Зокрема, у Донецькій області окупанти змушують автовласників отримати водійські посвідчення російського зразка, а без паспорта рф це неможливо.
"У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорта громадянина російської федерації є неможливим", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, окупанти вже й встановили терміни для транспортних підприємств. Зокрема, працівники яких мають отримати ці водійські посвідчення і з тим паспорта рф вже до першого травня. Натомість ті, хто відмовиться це робити будуть звільнені.
Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти перестали виплачувати пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт. Причому, як зауважив Андрющенко, у самому Маріуполі паспорти рф не видають, а процедура його отримання займає близько двох місяців.
Наразі ж в окупованому Маріуполі близько 63 тисяч пенсіонерів.
Також відомо, що окупанти незаконно паспортизують і депортованих українців. Як відомо, без наявності паспорта рф депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг.
У Центра національного спротиву зазначають, що ворог робить це для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках рф.