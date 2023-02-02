Окупанти знайшли ще один спосіб незаконної паспортизації, — Генштаб

Без паспорта рф це не можливо зробити

Російські окупанти продовжують незаконну паспортизацію на захоплених територіях. Загарбники змушують людей міняти водійські посвідчення, втім автовласники можуть це зробити лише за наявності паспорта рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Незаконна паспортизація

Росіяни знаходять все нові способи насильно насадити своє громадянство жителям окупованих територій України. Зокрема, у Донецькій області окупанти змушують автовласників отримати водійські посвідчення російського зразка, а без паспорта рф це неможливо.

"У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорта громадянина російської федерації є неможливим", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти вже й встановили терміни для транспортних підприємств. Зокрема, працівники яких мають отримати ці водійські посвідчення і з тим паспорта рф вже до першого травня. Натомість ті, хто відмовиться це робити будуть звільнені.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти перестали виплачувати пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт. Причому, як зауважив Андрющенко, у самому Маріуполі паспорти рф не видають, а процедура його отримання займає близько двох місяців.

Наразі ж в окупованому Маріуполі близько 63 тисяч пенсіонерів.

Також відомо, що окупанти незаконно паспортизують і депортованих українців. Як відомо, без наявності паспорта рф депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг.

У Центра національного спротиву зазначають, що ворог робить це для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках рф.