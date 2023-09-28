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На Арестовича написали заявление за распространение ненависти к женщинам

28 сентября 2023 14:39
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
На Арестовича написали заявление за распространение ненависти к женщинам
Алексей Арестович. Фото: hromadske .radio
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Об этом нардепка рассказала в телеграмме.

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Совсун вспомнила семинары бывшего советника Офиса Президента Украины, где он называл женщин существами, говорил что их надо душить и тра***ь. Она привела примеры его высказываний.

Цитаты опубликованы в соцсетях. Фото: https://t.me/novynylive/75881

Народная депутат сравнила смысл мнений Арестовича с преступлениями россиян на оккупированных территориях: сексуальное насилие над женщинами.

В статье 300 Уголовного кодекса Украины, по которой Инна Совсун обвинила экс-чиновника, говорится о запрете: "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". Нарушение предусматривает штраф, арест или лишение свободы.

Заявление парламентаря правоохранители пока не комментировали.

Напомним, что авторы YouTube-канала "Пылает" Яна Брензей и Эмма Антонюк приобрели "психологический" курс Арестовича. Блогерки поделились, что в своих семинарах эксрадник руководителя ОП одобряет насилие, пропагандирует сексизм и стереотипы. Фрагменты семинара разлетелись по сети, люди возмутились, но экс-чиновник ответил на все обвинения сарказмом.

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