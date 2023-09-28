На Арестовича написали заяву за розповсюдження ненависті до жінок

Олексій Арестович. Фото: hromadske .radio

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Про це нардепка розповіла у телеграмі.

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Совсун пригадала семінари колишнього радника Офісу Президента України, де він називав жінок істотами, казав що їх треба душити і тра***и. Вона навела приклади його висловлювань.

Цитати опубліковані в соцмережах. Фото: https://t.me/novynylive/75881

Народна депутатка порівняла сенс думок Арестовича із злочинами росіян на окупованих територіях: сексуальне насильство над жінками.

В статті 300 Кримінального кодексу України, за якою Інна Совсун звинуватила експосадовця, говориться про заборону: "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію".Порушення передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі.

Заяву парламентарки правоохоронці наразі не коментували.

Нагадаємо, що авторки YouTube-каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк придбали "психологічний" курс Арестовича. Блогерки поділилися, що у своїх семінарах ексрадник керівника ОП схвалює насилля, пропагує сексизм і стереотипи. Фрагменти семінару розлетілися мережею, люди обурилися, але експосадовець відповів на всі звинувачення сарказмом.