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На Арестовича написали заяву за розповсюдження ненависті до жінок

28 вересня 2023 14:39
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
На Арестовича написали заяву за розповсюдження ненависті до жінок
Олексій Арестович. Фото: hromadske .radio
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Про це нардепка розповіла у телеграмі. 

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Совсун пригадала семінари колишнього радника Офісу Президента України, де він називав жінок істотами, казав що їх треба душити і тра***и. Вона навела приклади його висловлювань. 

Цитати опубліковані в соцмережах. Фото: https://t.me/novynylive/75881

Народна депутатка порівняла сенс думок Арестовича із злочинами росіян на окупованих територіях: сексуальне насильство над жінками. 

В статті 300 Кримінального кодексу України, за якою Інна Совсун звинуватила експосадовця, говориться про заборону: "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію".Порушення передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі. 

Заяву парламентарки правоохоронці наразі не коментували. 

Нагадаємо, що авторки YouTube-каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк придбали "психологічний" курс Арестовича. Блогерки поділилися, що у своїх семінарах ексрадник керівника ОП схвалює насилля, пропагує сексизм і стереотипи. Фрагменти семінару розлетілися мережею, люди обурилися, але експосадовець відповів на всі звинувачення сарказмом. 

 

 

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