Законопроект об английском языке: как в МОН хотят мотивировать педагогов

Урок по английскому языку. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что английскому языку в Украине будут уделять больше внимания и для ряда профессий он будет обязательным. Законопроект пока на обсуждение в ВРУ, но в Минобразования уже разрабатывают планы, как мотивировать детей и педагогов учить язык.

О том, для кого он станет обязательной и чем будут мотивировать школьников и учителей, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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"Это очень нужный нашему обществу закон, потому что он мировоззренческий. Мы прекрасно понимаем, что у нас россияне использовали язык, культуру, литературу как свое оружие, чтобы убедить украинское общество и дать свои непонятные нарративы. Мы будем менять вектор движения общества с Востока на Запад. Обладая на высоком уровне на английском языке, у общества будет доступ к инновационным знаниям, к мировому рынку труда", — сказал Витренко.

Он добавил, что в самом законопроекте есть несколько дискуссионных норм, и сейчас по ним ведется дискуссия. Но Витренко уверен, что этот закон ничем не угрожает украинскому языку.

"Во все школы Украины будут привлекаться к преподаванию носители языка. Будет увеличено количество предметов и модулей, которые преподаются на английском языке. Но не надо бояться, это все будет делаться постепенно, никто сразу не заставит учить физику на английском", — добавил Витренко.

По его словам, знание языка не коснется всех педагогов. То есть учителю географии не обязательно знать иностранный. Однако знание английского языка станет конкурентным преимуществом на рынке труда, и среди педагогов тоже.

"Особое внимание будет уделено повышению квалификации преподавателей английского языка именно для средних школ, на это будет обращено особое внимание. Но никто не будет делать это административными методами, будут методы мягкого воздействия. Будут мотивировать учителей плюшками, зарплатой в том числе", — подытожил Витренко.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины в быту все большее количество украинцев предпочитает украинский язык во время общения. Таким образом, русский превращается в язык нацменьшинств. Соответствующие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Комитет гуманитарной политики ВР принял решение о поддержке президентского законопроекта №9432 "О применении английского языка в Украине", но при этом изъял скандальные нормы.

В частности, требование о демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами, изменения в Закон Украины "О медиа" о снижении квоты программ на украинском языке.