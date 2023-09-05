Законопроєкт про англійську мову: як в МОН хочуть мотивувати освітян

Урок з англійської мови. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що англійській мові в Україні приділятимуть більше уваги і для низки професій вона буде обов'язковою. Законопроєкт поки на обговорення у ВРУ, але в Міносвіти вже розробляють плани, як мотивувати дітей та освітян вчити мову.

Про те, для кого вона стане обов'язковою і чим мотивуватимуть школярів та вчителів, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Читайте також:

"Це дуже потрібний нашому суспільству закон, бо він є світоглядним. Ми чудово розуміємо, що у нас росіяни використовували мову, культуру, літературу як свою зброю, щоб переконати українське суспільство і дати свої незрозумілі наративи. Ми будемо змінювати вектор руху суспільства зі Сходу на Захід. Володіючи на високому рівні англійською мовою, суспільство матиме доступ до інноваційних знань, до світового ринку праці", — сказав Вітренко.

Він додав, що стосовно самого законопроєкту є декілька дискусійних норм і зараз щодо них відбувається дискусія. Але Вітренко впевнений, що цей закон нічим не загрожує українській мові.

"В усі школи України будуть залучатися до викладання носії мови. Буде збільшена кількість предметів і модулів, які викладаються англійською мовою. Але не треба боятися, це все буде робитися поступово, ніхто одразу не змусить вчити фізику англійською", — додав Вітренко.

За його словами, знання мови не торкнеться всіх освітян. Тобто вчителю географії не обов'язково знати іноземну. Однак знання англійської мови стане конкурентною перевагою на ринку праці, і серед освітян також.

"Особлива увага буде приділена на підвищення кваліфікації викладачів англійської мови саме для середніх шкіл, на це буде звернена особлива увага. Але ніхто не буде робити це адміністративними методами, будуть методи м'якого впливу. Будуть мотивувати вчителів плюшками, зарплатою в тому числі", — підсумував Вітренко.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росії проти України в побуті все більша кількість українців віддає перевагу українській мові під час спілкування. Таким чином, російська перетворюється на мову нацменшин. Відповідні результати оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Додамо, комітет гуманітарної політики ВР ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", але при цьому вилучив скандальні норми.

Зокрема, вимогу про демонстрацію англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами, зміни до Закону України "Про медіа" щодо зниження квоти програм українською мовою.