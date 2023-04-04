Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Законопроект о запрете патриотических товаров: что может исчезнуть с полок arrow

Законопроект о запрете патриотических товаров: что может исчезнуть с полок

4 апреля 2023 18:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Законопроект о запрете патриотической рекламы: исчезнет ли патриотический товар
В Раде зарегистрировали законопроект о патриотической рекламе
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Полномасштабная война в Украине усилила патриотическое движение среди населения, но для каждого это означает разное. Кто-то начал учить украинский язык и отказываться от русского, кто-то обращать внимание на страну производителя духов, кто-то одеваться во "все свое" или в новые тренды — худи с надписью I'm Ukraine, носки с гербом Украины и футболки с мемами о Крымском мосту или изображением марок Укрпочты.

В Верховной Раде решили, что мотивирующий патриотический контент в Украине начали копировать в сферу розничных продаж и назвали это эксплуатацией патриотической тематики в коммерческих целях.

Читайте также:

Что предлагают запретить документом и как к этому отнеслись производители и покупатели патриотической продукции, разбиралось Новини.LIVE.

О чем законопроект

На сайте ВРУ появился проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и рекламы".

Авторы считают, что производители товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названиям пострадавших городов, патриотическим призывам и военным поздравлениям.

Патріотичні сувеніри

Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания и других товаров, которые в названиях и слоганах обыгрывают военную тематику. Например торговая марка "Героическая Буча Комбуча", или семена редиса "2Азовсталь".

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", — отмечают авторы законопроекта.

Предлагают следующее:

  • запретить регистрацию торговых марок, полностью или частично воспроизводящих названия событий, связанных с войной РФ против Украины, а также мест, которые являются общепризнанными символами устойчивости и героизма украинского народа;

  • запретить упоминание лиц, участвовавших в боевых действиях, названий военных операций, подразделений ВСУ и видов вооружения.

Однако законопроект предполагает, что такие ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео- и издательской продукции, посвященной освещению событий, связанных с войной.

Патріотичні сувеніри

Что говорят люди

Google и исследовательская компания Kantar в 2022 году провели исследование, изучая восприятие рекламы во время войны. Около четверти опрошенных украинцев (23%) отметили, что их раздражает использование национальной символики, спекуляция и пиар на этой теме. Но при этом 57% опрашиваемых положительно относятся к военным образам, как это произошло с псом Патроном или российским кораблем.

Опрос

Патріотичні сувеніри

Также исследование показало, что украинцы (71% опрошенных) положительно относятся к юмору в рекламе брендов, особенно к мемам. Это, к примеру, о "хлопке".

Опрос

Продолжают ли люди покупать подобный товар, Новини.LIVE узнало у продавщицы Оксаны. Женщина продает разные патриотические вещи прямо в центре Киева, на Майдане Незалежности. Говорит, что клиентов много. Это иностранцы, которые хотят купить что-то на память о событиях в Украине, а также покупают для себя и украинцы.

Патріотичні сувеніри

Но больше всего любит обслуживать украинцев, которые покупают сувениры для людей, у которых вынужденно жили за границей. Для них везут флаги, футболки с изображением марок, туалетную бумагу с изображением путина.

"Это не спекуляция и не эксплуатация. Напротив, иностранцы теперь знают, что такое наша боль. Вот если мы перестанем продавать это официально, люди сами пойдут и закажут напечатать популярный принт. Потому что время идет, а спрос все равно не исчезает. Это говорит о том, что людям нравится", — сказала Елена.

Патріотичні сувеніри

Самый популярный товар, как она рассказывает, это футболки с изображением президента Зеленского, а также с трезубцем. Однако возглавляют топ-продажи вещи с надписью "Добрый вечер, мы из Украины".

"А еще приходят военные и покупают шевроны, футболки. Военные часто выбирают с надписью "4.5.0", — говорит продавец.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 8

Добавим, что в настоящее время законопроект не принят, он находится на рассмотрении ВРУ. Все нюансы по поводу того, какой товар является спекуляцией, а какой нет, могут обсуждаться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB