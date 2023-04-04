Законопроект о запрете патриотической рекламы: исчезнет ли патриотический товар

В Раде зарегистрировали законопроект о патриотической рекламе

Полномасштабная война в Украине усилила патриотическое движение среди населения, но для каждого это означает разное. Кто-то начал учить украинский язык и отказываться от русского, кто-то обращать внимание на страну производителя духов, кто-то одеваться во "все свое" или в новые тренды — худи с надписью I'm Ukraine, носки с гербом Украины и футболки с мемами о Крымском мосту или изображением марок Укрпочты.

В Верховной Раде решили, что мотивирующий патриотический контент в Украине начали копировать в сферу розничных продаж и назвали это эксплуатацией патриотической тематики в коммерческих целях.

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Что предлагают запретить документом и как к этому отнеслись производители и покупатели патриотической продукции, разбиралось Новини.LIVE.

О чем законопроект

На сайте ВРУ появился проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и рекламы".

Авторы считают, что производители товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названиям пострадавших городов, патриотическим призывам и военным поздравлениям.

Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания и других товаров, которые в названиях и слоганах обыгрывают военную тематику. Например торговая марка "Героическая Буча Комбуча", или семена редиса "2Азовсталь".

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", — отмечают авторы законопроекта.

Предлагают следующее:

запретить регистрацию торговых марок, полностью или частично воспроизводящих названия событий, связанных с войной РФ против Украины, а также мест, которые являются общепризнанными символами устойчивости и героизма украинского народа;

запретить упоминание лиц, участвовавших в боевых действиях, названий военных операций, подразделений ВСУ и видов вооружения.

Однако законопроект предполагает, что такие ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео- и издательской продукции, посвященной освещению событий, связанных с войной.

Что говорят люди

Google и исследовательская компания Kantar в 2022 году провели исследование, изучая восприятие рекламы во время войны. Около четверти опрошенных украинцев (23%) отметили, что их раздражает использование национальной символики, спекуляция и пиар на этой теме. Но при этом 57% опрашиваемых положительно относятся к военным образам, как это произошло с псом Патроном или российским кораблем.

Также исследование показало, что украинцы (71% опрошенных) положительно относятся к юмору в рекламе брендов, особенно к мемам. Это, к примеру, о "хлопке".

Продолжают ли люди покупать подобный товар, Новини.LIVE узнало у продавщицы Оксаны. Женщина продает разные патриотические вещи прямо в центре Киева, на Майдане Незалежности. Говорит, что клиентов много. Это иностранцы, которые хотят купить что-то на память о событиях в Украине, а также покупают для себя и украинцы.

Но больше всего любит обслуживать украинцев, которые покупают сувениры для людей, у которых вынужденно жили за границей. Для них везут флаги, футболки с изображением марок, туалетную бумагу с изображением путина.

"Это не спекуляция и не эксплуатация. Напротив, иностранцы теперь знают, что такое наша боль. Вот если мы перестанем продавать это официально, люди сами пойдут и закажут напечатать популярный принт. Потому что время идет, а спрос все равно не исчезает. Это говорит о том, что людям нравится", — сказала Елена.

Самый популярный товар, как она рассказывает, это футболки с изображением президента Зеленского, а также с трезубцем. Однако возглавляют топ-продажи вещи с надписью "Добрый вечер, мы из Украины".

"А еще приходят военные и покупают шевроны, футболки. Военные часто выбирают с надписью "4.5.0", — говорит продавец.















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Добавим, что в настоящее время законопроект не принят, он находится на рассмотрении ВРУ. Все нюансы по поводу того, какой товар является спекуляцией, а какой нет, могут обсуждаться.