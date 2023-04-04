Законопроект про заборону патріотичної реклами: чи зникне патріотичний товар

У Раді зареєстрували законопроєкт про патріотичну рекламу

Повномасштабна війна в Україні посилила патріотичний рух серед населення, але для кожного це означає різне. Хтось почав вчити українську мову і відмовлятися від російської, хтось звертати увагу на країну виробника парфумів, хтось одягатися у "все своє" або в нові тренди — худі з написом I’m Ukraine, носки з гербом України та футболки з мемами про Кримський міст або зображенням марок Укрпошти.

У Верховній Раді вирішили, що мотивуючий патріотичний контент в Україні почали "копіювати" у сферу роздрібних продажів і назвали це експлуатацією патріотичної тематики в комерційних цілях.

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Що пропонують заборонити документом і як до цього поставилися виробники та покупці "патріотичної продукції", розбиралося Новини.LIVE.

Про що законопроєкт

На сайті ВРУ з’явився проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Автори вважають, що виробники товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань.

Йдеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування та інших товарів, які у назвах та слоганах обігрують воєнну тематику. Наприклад торговельна марка "Героїчна Буча Комбуча", або насіння редису "2Азовсталь".

"На жаль, у таких випадках професійна етика часто не спрацьовує, аби виставити необхідні бар’єри при ухваленні рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній, знижок, акцій з використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани", — зазначають автори законопроєкту.

Пропонують наступне:

заборонити реєстрацію торговельних марок, які повністю або частково відтворюють назви подій, пов'язаних з війною рф проти України, а також місць, що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу;

заборонити згадування осіб, які брали участь у бойових діях, назв військових операцій, підрозділів ЗСУ та видів озброєння.

Однак законопроєкт передбачає, що такі обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню подій, пов’язаних з війною.

Що кажуть люди

Компанія Google та дослідницька компанія Kantar у 2022 році провели дослідження, вивчаючи сприйняття реклами під час війни. Майже чверть опитаних українців (23%) зазначили, що їх дратує використання національної символіки, спекуляція і піар на цій темі. Але при цьому 55% опитуваних позитивно ставляться до воєнних образів, як це сталося з псом Патроном або російським кораблем.

Також дослідження показало, що українці (71% опитаних) позитивно ставляться до гумору в рекламі брендів, особливо до мемів. Це, до прикладу, про "бавовну".

Чи продовжують люди купувати подібний товар, Новини.LIVE дізналося в продавчині пані Оксани. Жінка продає різні патріотичні речі прямо в центрі Києва, на Майдані Незалежності. Каже, що клієнтів багато. Це іноземці, які хочуть купити щось на пам'ять про події в Україні, а також українці, які купують для себе.

Та найбільше любить обслуговувати українців, які купують сувеніри для людей, в яких вимушено жили за кордоном. Для них везуть прапори, футболки з зображенням марок, туалетний папір з зображенням путіна.

"Це не спекуляція і не експлуатація. Навпаки, іноземці тепер знають, що таке наш біль. От якщо ми перестанемо продавати це офіційно, люди самі підуть і замовлять надрукувати популярний принт. Бо час іде, а попит всеодно не зникає. Це говорить про те, що людям подобається", — сказала Олена.

Найпопулярніший товар, як вона розповідає, це футболки з зображенням президента Зеленського, а також із тризубом. Однак очолюють топ-продажі речі з написом "Доброго вечора, ми з України".

"А ще приходять військові і купують шеврони, футболки. Військові часто обирають з написом "4.5.0", — говорить продавчиня.















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Додамо, що наразі законопроєкт не ухвалено, він перебуває на розгляді ВРУ. Всі нюанси щодо того, який товар є спекуляцією, а який ні, можуть обговорюватися.