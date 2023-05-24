Учеба за границей: какие оценки будут в Украине

Столичные школьники в классе. Фото: УНИАН

С началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.

В министерстве предоставило конкретные рекомендации школам. Об этом идет речь на сайте Оsvita.ua.

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Если ребенок за рубежом изучает в школе такой же предмет, что и в украинском учебном заведении с соответствием программы, оценки будут зачтены. Перевод оценок, полученных в зарубежной школе в 12-балльную систему, школа будет осуществлять самостоятельно.

Есть такие предметы, которые дети не изучали в зарубежной школе:

украинский язык,

украинская литература,

история Украины,

география Украины,

защита Украины,

правоведение.

В этом случае эти предметы учителя украинской школы должны оценивать с использованием технологий дистанционного обучения.

Годовая оценка школьников будет происходить на основе семестровых или скорректированных семестровых оценок.

Также отмечается, что педагогический совет школы может сам определить, как будет проходить семестровое и годовое оценивание учащихся 5 — 8 и 10 классов: это может быть не по 12-балльной шкале, а по двубалльной ("зачет"/"не зачет").

Напомним, вскоре в Украине начнется вступительная кампания. Из-за военной агрессии России образовательный процесс в Украине претерпел некоторые изменения. Сроки поступления учебные заведения устанавливают сами, но обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.