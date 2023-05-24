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Закордонне навчання: які оцінки будуть в Україні

24 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Закордонне навчання: які оцінки будуть в Україні
Столичні школярі у класі. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами. 

У міністерстві надало конкретні рекомендації школам. Про це йдеться на сайті Оsvita.ua.

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Якщо дитина за кордоном вивчає у школі такий же предмет, що й в українському закладі освіти з відповідністю програми, оцінки перезараховуватимуть. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему школа здійснюватиме самостійно.

Є такі предмети, які діти не вивчали у закордонній школі:

  • українська мова,
  • українська література,
  • історія України,
  • географія України,
  • захист України,
  • правознавство.

У такому випадку ці предмети вчителі української школи мають оцінювати з використанням технологій дистанційного навчання.

Річне оцінювання школярів відбуватиметься на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Також зазначається, що педагогічна рада школи може сама визначити, як відбуватиметься семестрове та річне оцінювання учнів 5 — 8 та 10 класів: це може бути не за 12-бальною шкалою, а за двобальною ("зараховано"/"не зараховано").

Нагадаємо, незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. Через військову агресію Росії освітній процес в Україні зазнав деяких змін. Терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі, але зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.

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