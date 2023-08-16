"Закручивают гайки": совладелец "Новой почты" раскритиковал политику властей по поводу бизнеса

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк. Фото: google

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что в Украине постоянно "закручивают гайки" предпринимателям и фермерам. В первые дни полномасштабного вторжения было улучшение, но сейчас ситуация снова ухудшилась.

Такое мнение высказал Владимир Попершнюк на конференции iForum в Киеве, передает УНИАН.

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Следовательно, Попершнюк раскритиковал политику украинской власти по отношению к владельцам бизнеса. По его словам, предпринимателям и фермерам постоянно ущемляют права. Ведь бизнес находится в неравных условиях из-за большого количества государственной собственности.

Было некоторое "облегчение" в первые дни полномасштабного вторжения в РФ. Однако сейчас ситуация снова ухудшилась.

"Это была атмосфера свободы, экономической вольности. Но с каждым днем это закручивается и закручивается. Но советская экономика не работает. И как бы ни строили, как бы ни планировали, все равно работают предприниматели", — говорит Попершнюк.

И добавляет, что нынешнее руководство своими действиями возвращает Украину в советскую экономику.

"Строят нам новую Украинскую Советскую Социалистическую Республику 30-х годов. У нас есть своя индустриализация, которая называется "Великое восстановление", у нас есть раскулачивание фермеров — это то, что Гетманцев делает из ФЛП уже четыре года. То, что я вижу, нам постоянно закручивают гайки. Постоянно", — отмечает Попершнюк.

Напомним, что украинская логистическая компания "Новая почта" осенью 2023 года заработает на рынках еще двух стран Европейского Союза (ЕС). Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправок.

Также мы писали, что в Новой почте сообщили, что просмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.