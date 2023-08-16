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"Закручують гайки": співвласник "Нової пошти" розкритикував політику влади щодо бізнесу

16 серпня 2023 16:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Закручують гайки": співвласник "Нової пошти" розкритикував політику влади щодо бізнесу
Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що в Україні постійно "закручують гайки" підприємцям і фермерам. У перші дні повномасштабного вторгнення було покращення, але зараз ситуація знову погіршилась. 

Таку думку висловив Володимир Попершнюк під час конференції iForum у Києві, передає УНІАН. 

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Що сказав Попершнюк

Відтак, Попершнюк розкритикував політику української влади щодо власників бізнесу. За його словами, підприємцям і фермерам постійно утискують права. Адже, бізнес перебуває в нерівних умовах через велику кількість державної власності.

Було деяке "полегшення" у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Однак, зараз ситуація знову погіршилась. 

"Це була атмосфера свободи, економічної вільності. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І хоч би як будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", — каже Попершнюк. 

І додає, що нинішнє керівництво своїми діями повертає Україну до радянської економіки. 

"Будують нам нову Українську Радянську Соціалістичну Республіку 30-х років. У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів — це те, що Гетьманцев робить із ФОП уже чотири роки. Те, що я бачу, нам постійно закручують гайки. Постійно", — наголошує Попершнюк. 

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" восени 2023 року запрацює на ринках ще двох країн Європейського Союзу (ЄС). Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.

Також ми писали, що у "Новій пошті" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

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