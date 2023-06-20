Залужный со значком Грогу: самые смешные мемы от украинцев
В сети появилось видео, на кадрах которого видно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надел на встречу маленький значок Грогу. Бейби Йода — это популярный персонаж оригинальной трилогии и трилогии приквелов "Звездных войн". Украинцы массово начали создавать мемы по этой теме.
Новинии.LIVE собрало самые популярные и самые смешные шутки, которые можно найти в соцсетях.
Залужный и бейби Йода
На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на видео, где надел бронежилет с бэби Йодой, а затем с небольшим значком Грогу из "Звездных войн".
Это не только опровергло фейк россиян о том, что Валерий Залужный якобы находится за границей, но и вызвало восхищение у украинцев, которые, в свою очередь, сделали подборку смешных мемов на эту тему.
Напомним, ранее мы писали, что соцсети взорвались мемами об акуле, съевшей россиянина.
Также Новини.LIVE напоминали о лучших мемах о войне, которые украинцы создали за год полномасштабного вторжения России.