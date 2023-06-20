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Залужный со значком Грогу: самые смешные мемы от украинцев

20 июня 2023 14:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Залужный со значком Грогу: самые смешные мемы от украинцев
Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надел на встречу маленький значок Грогу. Бейби Йода — это популярный персонаж оригинальной трилогии и трилогии приквелов "Звездных войн". Украинцы массово начали создавать мемы по этой теме.

Новинии.LIVE собрало самые популярные и самые смешные шутки, которые можно найти в соцсетях.

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Залужный и бейби Йода

На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на видео, где надел бронежилет с бэби Йодой, а затем с небольшим значком Грогу из "Звездных войн".

 

Это не только опровергло фейк россиян о том, что Валерий Залужный якобы находится за границей, но и вызвало восхищение у украинцев, которые, в свою очередь, сделали подборку смешных мемов на эту тему.

 

Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети
Шутки о Залужном и бейби Йоде. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что соцсети взорвались мемами об акуле, съевшей россиянина.

Также Новини.LIVE напоминали о лучших мемах о войне, которые украинцы создали за год полномасштабного вторжения России.

 

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