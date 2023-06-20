Залужний зі значком Ґроґу: найсмішніші меми від українців

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

У мережі зʼявилося відео, на кадрах якого видно, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вдягнув на зустріч маленький значок Ґроґу. Бейбі Йода — це популярний персонаж оригінальної трилогії і трилогії приквелів "Зоряних воєн". Українці масово почали створювати меми на цю тему.

Новини.LIVE зібрало найпопулярніші і найсмішніші жарти, які можна знайти в соцмережах.

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Залужний і бейбі Йода

Днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з'явився на відео, де вдягнув бронежилет із бебі Йодою, а потім — із невеличким значком Ґроґу із "Зоряних воєн".

Це не тільки спростувало фейк росіян про те, що Валерій Залужний ніби-то перебуває за кордоном, а й викликало захоплення в українців, які своєю чергою зробили підбірку смішних мемів на цю тему.

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Жарти про Залужного та бейбі Йоду. Фото: соцемережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина.

Також Новини.LIVE нагадували про найкращі меми про війну, які українці створили за рік повномасштабного вторгнення Росії.