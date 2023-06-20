Залужний зі значком Ґроґу: найсмішніші меми від українців
У мережі зʼявилося відео, на кадрах якого видно, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вдягнув на зустріч маленький значок Ґроґу. Бейбі Йода — це популярний персонаж оригінальної трилогії і трилогії приквелів "Зоряних воєн". Українці масово почали створювати меми на цю тему.
Новини.LIVE зібрало найпопулярніші і найсмішніші жарти, які можна знайти в соцмережах.
Залужний і бейбі Йода
Днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з'явився на відео, де вдягнув бронежилет із бебі Йодою, а потім — із невеличким значком Ґроґу із "Зоряних воєн".
Це не тільки спростувало фейк росіян про те, що Валерій Залужний ніби-то перебуває за кордоном, а й викликало захоплення в українців, які своєю чергою зробили підбірку смішних мемів на цю тему.
Нагадаємо, раніше ми писали, що соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина.
Також Новини.LIVE нагадували про найкращі меми про війну, які українці створили за рік повномасштабного вторгнення Росії.