Залужный не видится с родными более девяти лет: эксклюзивное интервью

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уехал в зону боевых действий в июле далекого 2014 года. С тех пор с близкими не виделся. Говорит, что родные уже привыкли.

Залужный впервые дал эксклюзивное интервью украинским СМИ. Сегодня в 21.30 на YouTube-канале Дмитрия Комарова состоится премьера.

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Как пишут в СМИ, с начала полномасштабного вторжения Залужный вынужден принимать сложные решения для эффективной защиты Украины.

Главнокомандующий ВСУ впервые пообщался с украинскими журналистами и открыл секрет, как украинской армии удавалось уничтожать оккупантов. Это та тайна, которую уже можно озвучивать.

Также речь пойдет и о том, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения 2022 года, говорится в сообщении.

"Был проведен огромный комплекс обучать. И не один. Который позволил полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны. В результате чего сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Был проведен огромный комплекс мероприятий", — рассказал Валерий Залужный.

Неприятный звонок Залужному 24 февраля 2022 года

Также Валерий Залужный заявил, что утром 24 февраля 2022 г. состоялся неожиданный разговор с человеком не из Украины.

"Буквально я в 5 часов утра получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятный. Звонок был из-за границы. И этот человек просил у меня прощения", ― рассказывает Залужный.

Также Залужный рассказал и о личном, как он переживает потери и как часто видится с родными.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель украинских вооруженных сил Валерий Залужный не смог принять участие в заседании военного комитета НАТО. Причиной напряженная ситуация на фронтах российско-украинской войны.