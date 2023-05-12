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Залужний не бачиться з рідними понад девʼять років: ексклюзивне інтервʼю

12 травня 2023 13:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Залужний не бачиться з рідними понад девʼять років: ексклюзивне інтервʼю
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поїхав у зону бойових дій у липні далекого 2014 року. Відтоді з близькими не бачився. Каже, що рідні вже звикли.

Залужний вперше дав ексклюзивне інтервʼю інтервʼю українським ЗМІ. Сьогодні о 21:30 на YouTube-каналі Дмитра Комарова відбудеться премʼєра.

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Залужний вперше розповість про таємниці війни

Як пишуть у ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення Залужний змушений приймати складні рішенні для ефективного захисту України.

Головнокомандувач ЗСУ вперше поспілкувався з українськими журналістами та відкрив секрет, як українській армії вдавалось знищувати окупантів. Це та таємниця, яку вже можна озвучувати.

Також йтиметься й про те, як Збройним силам вдавалось переміщувати техніку непомітно для всієї країни та які дії та рішення допомогли Україні вистояти в перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення 2022 року, йдеться в повідомленні.

"Був проведений величезний комплекс навчать. І не один. Який дозволив повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони. Внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається донині. Був проведений величезний комплекс заходів", ― розповів Валерій Залужний.

Неприємний дзвінок Залужному 24 лютого 2022 року

Також Валерій Залужний заявив, що зранку 24 лютого 2022 року відбулася неочікувана розмова із людиною не з України.

"Буквально я в 5 годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був із-за кордону. І ця людина просила в мене вибачення", ― розповідає Залужний.

Також Залужний розповів і про особисте — як він переживає втрати та як часто бачиться з рідними.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівник українських Збройних сил Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні військового комітету НАТО. Причиною є напружена ситуація на фронтах російсько-української війни.

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