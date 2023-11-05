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Залужный опубликовал редкую фотографию с женой

5 ноября 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный опубликовал редкую фотографию с женой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал новую фотографию со своей женой Еленой. Они позировали в его кабинете.

Фотографию супругов опубликовал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Украины Борислав Береза.

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Залужный с женой

Валерий и Елена Залужные позируют на фоне украинского флага и портрета главнокомандующего ВСУ.

"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе!" — подписал фотографию Береза.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с женой Еленой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с женой Еленой. Фото: facebook.com/borislav.bereza

Люди в комментариях пишут:

  • Лучшие из лучших! Горжусь и уважаю! А главное — ВЕРЮ;
  • очень хорошая пара;
  • какие они симпатичные;
  • люблю эту парочку украинцев! Слава ВСУ и Залужному!

Напомним, в The Economist была обнародована статья Залужного о ходе войны в Украине. Там он рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.

Также мы писали, что в Офисе Президента прокомментировали статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для журнала The Economist. Там заявили, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

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