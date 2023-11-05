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Залужний опублікував рідкісну світлину з дружиною

5 листопада 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний опублікував рідкісну світлину з дружиною
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував нову світлину зі своєю дружиною Оленою. Вони позували у його кабінеті.

Світлину подружжя опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.

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Залужний з дружиною

Валерій та Олена Залужні позують на тлі українського прапора і портрета головнокомандувача ЗСУ.

"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" — підписав світлину Береза.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з дружиною Оленою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з дружиною Оленою. Фото: facebook.com/borislav.bereza

Люди у коментарях пишуть:

  • Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне — ВІРЮ;
  • дуже гарна пара;
  • які вони симпатичні;
  • люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!

Нагадаємо, в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

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