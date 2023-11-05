Залужний опублікував рідкісну світлину з дружиною
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував нову світлину зі своєю дружиною Оленою. Вони позували у його кабінеті.
Світлину подружжя опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.
Залужний з дружиною
Валерій та Олена Залужні позують на тлі українського прапора і портрета головнокомандувача ЗСУ.
"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" — підписав світлину Береза.
Люди у коментарях пишуть:
- Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне — ВІРЮ;
- дуже гарна пара;
- які вони симпатичні;
- люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!
Нагадаємо, в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.
Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
Читайте Новини.LIVE!