Залужний опублікував рідкісну світлину з дружиною

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував нову світлину зі своєю дружиною Оленою. Вони позували у його кабінеті.

Світлину подружжя опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Борислав Береза.

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Валерій та Олена Залужні позують на тлі українського прапора і портрета головнокомандувача ЗСУ.

"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" — підписав світлину Береза.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з дружиною Оленою. Фото: facebook.com/borislav.bereza

Люди у коментарях пишуть:

Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне — ВІРЮ;

дуже гарна пара;

які вони симпатичні;

люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!

Нагадаємо, в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.