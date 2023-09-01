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Залужный поздравил родную школу с Днем знаний: что сделал генерал

1 сентября 2023 19:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Залужный поздравил родную школу с Днем знаний: что сделал генерал
Флаг с подписью, подарок генерала Залужного родной школе. Фото: Facebook Звягельского горсовета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный передал звягельской школе №9, в которой учился, флаг с личной подписью. Вручали флаг первого сентября на торжественной линейке по случаю начала нового учебного года.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал Звягельский городской совет.

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"Сегодня, 1 сентября, на торжественном собрании по случаю начала нового учебного года заместитель городского головы Наталья Борис передала ученикам и коллективу гимназии №9 государственный флаг, подписанный лично Валерием Залужным, который в свое время был учеником этой школы", — говорится в сообщении.

Флаг с подписью Валерия Залужного учащимся и коллективу школы передала заместитель Звягельского городского головы Наталья Борис.

Звягель, Житомирская область. 1 сентября 2023 года. Фото: Facebook Звягельского горсовета
Звягель, Житомирская область. 1 сентября 2023 года. Фото: Facebook Звягельского горсовета
Звягель, Житомирская область. 1 сентября 2023 года. Фото: Facebook Звягельского горсовета
Звягель, Житомирская область. 1 сентября 2023 года. Фото: Facebook Звягельского горсовета

Ранее мы рассказывали, что во Львове представители инициативы "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" создали новую вышиванку в военном стиле. Она имеет схожий орнамент, как на рубашке Степана Бандеры. Такую вышиванку уже подарили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание, что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.

Кроме того, мы информировали, в начале этой весны писатель и музыкант Сергей Жадан провел серию благотворительных мероприятий в США, где за тысячи долларов продал флаги и книги с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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