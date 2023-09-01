Залужний привітав рідну школу з Днем знань: що зробив генерал

Прапор з підписом, подарунок генерала Залужного рідній школі. Фото: Facebook Звягельської міськради

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний передав звягельській школі №9, в якій навчався, прапор із особистим підписом. Вручали прапор першого вересня на урочистій лінійці з нагоди початку нового навчального року.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала Звягельська міська рада.

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"Сьогодні, 1 вересня, на урочистому зібранні з нагоди початку нового навчального року заступниця міського голови Наталія Борис передала учням та колективу гімназії №9 державний прапор, підписаний особисто Валерієм Залужним, який свого часу був учнем цієї школи", — йдеться у повідомленні.

Прапор з підписом Валерія Залужного учням та колективу школи передала заступниця Звягельського міського голови Наталія Борис.

Звягель, Житомирщина. 1 вересня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Звягель, Житомирщина. 1 вересня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Звягель, Житомирщина. 1 вересня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Звягель, Житомирщина. 1 вересня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Раніше ми розповідали, у Львові представники ініціативи "Вишивка в одязі видатних українців" створили нову вишиванку у військовому стилі. Вона має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери. Таку вишиванку вже подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив відверте зізнання, що один раз йому довелося плакати під час війни. Каже, просто не міг стримати сліз. Адже попри те, що він військовий, він залишається звичайною людиною.

Крім того, ми інформували, на початку цієї весни письменник та музикант Сергій Жадан провів серію благодійних заходів у США, на яких за тисячі доларів продав прапори та книги з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.