День памяти Героев Крут: Залужный почтил подвиг воинов

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил подвиг Героев Крут, которые в 1918 году дали бой и остановили продвижение армии большевистских захватчиков. Он отметил, что сегодня украинские воины достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства.

Об этом Валерий Залужный написал на своих страницах в соцсетях.

Главнокомандующий ВСУ о Героях Круте

"Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем с уроков истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли", — написал Залужный.

Бой под Крутами

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской россии под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого шалаша, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.

Бой продолжался до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота – 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.

Чествование подвига

Каждый год 29 января в Украине отмечают День памяти героев Крут. Бой юных курсантов стал символом отчаянной храбрости молодого поколения в борьбе за независимость Украины.

Смелость и жертвенность участников боя под Крутами сделала их примером для будущих поколений защитников Украины.