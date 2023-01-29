День пам'яті Героїв Крут: Залужний вшанував подвиг воїнів

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він наголосив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави.

Про це Валерій Залужний написав на своїх сторінках у соцмережах.

Головнокомандувач ЗСУ про Героїв Крут

"Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі", — написав Залужний.

Бій під Крутами

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреню, 250 – Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

Бій тривав до вечора. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.

Вшанування подвигу

Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. Бій юних курсантів став символом відчайдушної хоробрості молодого покоління в боротьбі за незалежність України.

Сміливість і жертовність учасників бою під Крутами зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України.

