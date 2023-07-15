Залужный рассказал, как его задержал Интерпол по запросу РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluznyj

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал, как его задержал Интерпол по российскому запросу. Это произошло во время его визита на саммит НАТО в Брюссель в 2019 году.

Об этом Валерий Залужный рассказал The Washington Post.

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Задержание Залужного

Главнокомандующий ВСУ говорит, что как только сошел с самолета, его окружили правоохранители с оружием. Они заставили Залужного лечь на землю и надели наручники.

Причиной задержания стало то, что власти России внесли его имя в список розыска Интерпола. Кремль не сообщал о таких действиях. Издание пишет, что это регулярная практика, приведшая к кратковременному заключению других украинских командиров.

Залужный говорит, что ему хватило нескольких минут роуминга по телефону, чтобы позвонить послу Украины в НАТО. Он помог освободиться главнокомандующему ВСУ.

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен изучать международные отношения и международное право", — рассказал Залужный.

По его словам, он был зол на себя, ведь не знал своих прав в этой ситуации. После этого инцидента, а именно в 2020 году, главнокомандующий ВСУ получил степень магистра по международным отношениям.

"Он применяет его на своей нынешней работе, которая требует от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские "красные линии", предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители", — говорится в материале.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что украинское военное оборудование будет применяться для атак на российскую территорию. При этом он отметил, что только Украине решать, как убивать врага.

Также мы писали, что редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.