Залужний розповів, як його затримав Інтерпол за запитом РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluznyj

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, як його затримав Інтерпол за російським запитом. Це відбулося під час його візиту на саміт НАТО до Брюсселя у 2019 році.

Про це Валерій Залужний розповів для The Washington Post.

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Затримання Залужного

Головнокомандувач ЗСУ каже, що як тільки зійшов з літака, його оточили правоохоронці зі зброєю. Вони змусили Залужного лягти на землю та одягли наручники.

Причиною затримання стало те, що влада Росії внесла його ім'я до списку розшуку Інтерполу. Кремль не повідомляв про такі дії. Видання пише, що це регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів.

Залужний каже, що йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО. Він допоміг звільнитися головнокомандувачу ЗСУ.

"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", — розповів Залужний.

За його словами, він був злий на себе, адже не знав своїх прав у цій ситуації. Після цього інциденту, а саме у 2020 році, головнокомандувач ЗСУ здобув ступінь магістра з міжнародних відносин.

"Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські "червоні лінії", надаючи зброю, таке як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що українське військове обладнання застосовуватиметься для атак на російську територію. При цьому він зазначив, що тільки Україні вирішувати, як вбивати ворога.

Також ми писали, що редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.