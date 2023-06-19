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Заманил в чащу и изнасиловал: подробности жестокого убийства ребенка в Прикарпатье

19 июня 2023 14:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Прикарпатье мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и задушил
Подозреваемый в убийстве. Фото: МВД Украины\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 18 июня, в поселке Куты в Ивано-Франковской области нашли мертвой 9-летнюю девочку, которая исчезла накануне. Полиция уже задержала подозреваемого, которым оказался родной дядя потерпевшей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Известно, что накануне девочка по имени Вероника пошла в гости к сестре. Однако, так и не появилась там.

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Девочка, которую изнасиловали и задушили. Фото: МВД Украины\Telegram

Полиция сразу начала искать пропавшую. Уже вечером правоохранителям удалось обнаружить тело ребенка в зарослях на территории поселка. На нем были видны признаки насильственной смерти. Неподалеку нашли и одежду девочки.

Убийцей оказался родной дядя

"В ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник. Фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина двинулся за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и заманил ее в гости. чащи. Там он изнасиловал и задушил девочку", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, признавшегося в содеяном. Его грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

  • Фото с места событий. Фото: МВД Украины\Telegram
  • Фото с места событий. Фото: МВД Украины\Telegram
  • Фото с места событий. Фото: МВД Украины\Telegram
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Напомним, в Одесской области мужчина убил свою жену и спрятал тело в сарае. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

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